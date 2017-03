The cast of Moonlight, which bagged the Best Picture Academy Award, bare themselves for Calvin Klein’s aptly titled “Revelation” campaign. Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Alex Hibbert and Ashton Sanders all sport the designer’s underwear, thanks to campaign designer Raf Simons. Feast your eyes on these…

